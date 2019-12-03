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Dha dış ' avrupa komisyonu'nda 'başkanlık' devir teslimi gerçekleşti

DHA DIŞ ' Avrupa Komisyonu'nda 'Başkanlık' devir teslimi gerçekleştiBelçika, (DHA)- Avrupa Birliği Komisyonu ilk kadın başkanı olan Ursula von der Leyen, eski Başkan Jean-Claude Juncker'dan görevi resmen teslim aldı.

03.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:38
DHA DIŞ ' Avrupa Komisyonu'nda 'Başkanlık' devir teslimi gerçekleşti
Belçika, (DHA)- Avrupa Birliği Komisyonu ilk kadın başkanı olan Ursula von der Leyen, eski Başkan Jean-Claude Juncker'dan görevi resmen teslim aldı.
Strazburg'da gerçekleşen oturumda, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni komisyon üyeleri, Avrupa Parlamentosu'ndan güvenoyu almıştı. Devir teslim töreninde konuşma yapan eski başkanın ardından, kürsüye çıkan Ursula von der Leyen eski başkanların resimleri bulunan galeriyi işaret ederek hepsinin muazzam Avrupalılar olduğunu ve eski başkan Juncker'ında onlardan biri olduğunu söyledi. Eski başkanın çok başarılı işler yaptığını ve kendisinin eski başkanın yerini doldurmakta zorlanacağını belirten Von Der Leyen konuşmasına Fransızca ve sonra da Almanca devam etti.
27 yeni komisyon üyesinin güvenoyu aldığı yeni komisyonda üç genel başkan yardımcısı olacak. Letonya'dan Valdis Dombrokvskis, Hollanda'dan Frans Timmermans ve Danimarka'dan Margrethe Vestager, von der Leyen'in yardımcılıklarını üstlenecek.
Dha dış ' avrupa komisyonu'nda 'başkanlık' devir teslimi gerçekleşti

Ursula von der Leyen, Jean Claude Juncker, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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