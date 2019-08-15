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DHA DIŞ- Avustralya bıçaklı saldırgan 'Kıbrıslı Türk'

Avustralya'da sokak ortasında 2 kadını bıçaklayan ve birinin yaralanmasına, diğerinin ölümüne neden olan saldırganın kimliği belli oldu.

15.08.2019 11:21 DHA DIŞ- Avustralya bıçaklı saldırgan 'Kıbrıslı Türk'
Avustralya'da sokak ortasında 2 kadını bıçaklayan ve birinin yaralanmasına, diğerinin ölümüne neden olan saldırganın kimliği belli oldu. Saldırganın Kıbrıs Türkü olduğu ve adının Mert Ney olduğu açıklandı.

Avustralya'nın Sydney kentinde 2 kadını sokak ortasında bıçaklayan saldırganın kimliği belirlendi. Saldırganın Kıbrıs Türkü olduğu ve adının Mert Ney olduğu belirtildi. Saldırganın öldürdüğü kadının Michaela Dunn'ın (24) ailesinin, soruşturmada polisten 'gizlilik' talep ettikleri belirtildi. Ayrıca saldırgan Mert Ney'in zihinsel sağlık sorunları olduğu bildirildi.

'KIZ KARDEŞİ ÖZÜR DİLEDİ'

Saldırgan Mert Ney'in kız kardeşi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, öldürülen Michaela Dunn'ın ailesinden özür diledi.



Avustralya, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA

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