DHA DIŞ - Avusturya Başbakanı: Medya ile mümkün mertebe görüşmeyin

Avusturya Başbakanı Brigitte Bierlein'ın bakanlarına gönderdiği yönetmelikte mecbur kalmadıkça medya ile görüşmemelerini istediği bildirildi.

Alman Handelsblatt gazetesinde yer alan haberde, Avusturya Başbakanı Brigitte Bierlein'ın bakanlarının basın sözcülüklerine, medyayla görüşme yönetmeliği gönderdiği ve burada da medyadan uzak durulmasını istedi. Bierlein'ın, bakanlardan mümkünse hiç, mecburiyet söz konusu ise sadece 'uzman' gazetecilerle kısa ve öz konuşulmasını istediği bildirildi.

Haberde, Bierlein'ın medyaya kesinlikle konuşulmamasını, medyacılarla aynı ortamlarda bulunulmaması ve doğrudan temastan ısrarla kaçınılmasını istediği kaydedildi. Bu uygulamayı 'medya boykotu' olarak niteleyen Avusturya Basın Kulübü Concordia, bunun kabul edilebilir olmadığını belirterek, bakanlıklara gönderilen yönetmeliğin ivedilikle geri çekilmesini talep ettiği kaydedildi.

Avusturya Basın Kulübü Concordia'nın (ÖJC) "Eski Başbakan Kurz'un keyfi uygulamalarını eleştiriyorduk, şimdi sanki bir çocuğun doğum gününü yaşıyoruz" diyerek yeni uygulamaya tepki gösterdiği, "Geçici teknokratlar hükümeti, halk adına kendisini kontrol edenleri kontrol etmek istiyor" sözleriyle eleştirdiği belirtildi.

"KİMDEN NEYİ GİZLEMEK İSTİYOR?"

Handelsblatt'ın haberinde, ÖJC Başkanı Fred Turnheim, üyelerine yaptığı çağrıda, demokratik söylem için gerekli olan açık bilgi akışının korunması, medya mensuplarının devlet ve hükümet yetkililerine ihtiyaç halinde ulaşabilmeleri ve halkın bilgilendirilmesi için araştırmalarının engellenmeden yapılabilmesi için kanunların öngördüğü bilgi alma ve bunu kamuya aktarma hakkından asla taviz vermeyeceklerini söylediği belirtildi. Ayrıca, kısıtlama niyetlerinin karşında pes etmeden mesleklerini şu ana kadarki gibi sürdürmelerini istediği bildirildi.

ÖJC Başkanı Fred Turnheim'in, "Başbakan Brigitte Bierlein'ın böyle bir uygulamayla kanunları ihlal ettiğini hatırlatmak isteriz. Çağrımız; açık bir bilgi paylaşım politikasıdır. Henüz bir haftalık bir hükümet, kimden neyi gizlemek istiyor? Sayın Başbakan bizim aracılığımızla halka bilgi vermek zorunda" dediği belirtilen haberde, bu uygulama kendilerini dehşete düşürdüğünü ifade ettiği yer aldı.

AVUSTURYA MEDYASINDAN YÖNETMELİĞE TEPKİ

Standard gazetesinin köşe yazarı Hans Rauscher, "Çeşitli strateji ve taktikler ile medyayı kendi istediği yere çekmeye çalışan ve kısmen de başaran eski Başbakan Kurz'un uygulamalarında kalabilirdik" şeklinde tepki gösterirken; Kurier gazetesi editörü Helmut Brandstätter: "Hükümete çağrım; siz işinizi biz de işimizi yapalım. Birbirimizi kontrol edelim. Kontrolcüleri kontrol etmeye kalkmayalım" dedi.

Avusturya'da, Kruz'un başbakanlığındaki koalisyon hükümeti ortağ FPÖ lideri Heinz-Christian Strache, seçimler öncesi partisine bağış karşılığı devlet ihaleleri vaadi verdiği 'İbiza Skandalı' adı verilen video görüntülerinin ortaya çıkması üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı.

Başbakan Sebatian Kurz da bunun üzerine gittiği güven oylamasında gerekli oyu alamayınca hükümet düşmüştü. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen da Anayasa hakimi Bierlein'ın başbakanlığında teknokratlar hükümeti kurulması için görev vermişti.

Kaynak: DHA

- Ceylan