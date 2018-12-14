Dha Dış - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Kabul Etti

14 Aralık 2018 Cuma 11:37



14 Aralık 2018 Cuma 11:37

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Aliyev, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Çavuşoğlu'nu kabul etti.Çavuşoğlu, "İyi ve kötü günümüzde bizlerlesiniz, bizler de sizlerle oluyoruz. Başarılı bir başkanlık yürüttünüz bu toplantıda. Azerbaycan üstlendiği tüm sorumlulukları en işi şekilde yerine getiriyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kabulden görüntüler