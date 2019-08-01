Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ - Babaa ve oğlu soygunu böyle engelledi

ABD'de marketi soymak için gelen soyguncuyu, o sırada kasiyere ödeme yapan baba ve oğlu engelledi.

01.08.2019 15:40 DHA DIŞ - Babaa ve oğlu soygunu böyle engelledi
ABD'de marketi soymak için gelen soyguncuyu, o sırada kasiyere ödeme yapan baba ve oğlu engelledi. O anlar, marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Maryland eyaletinin Prince George's County bölgesinde meydana geldi. Silahlı bir soyguncu markete girdi ve giriş yaptığı sırada silahını düşürdü. Soyguncu daha sonra silahı eline alarak kasiyere doğrulttu. O sırada babası ile beraber kasiyere ödeme yapan bir genç, soyguncunun silahını elinden almaya çalıştı. Silahını bırakmak istemeyen soyguncu ile genç arasında arbede yaşandı.

Marketin dışına kadar taşan arbede sonucunda, soyguncu kaçmak zorunda kaldı. Ara sokakta üstünü değiştiren soyguncuyu takip eden baba, durumu polise bildirerek soyguncunun yakalanmasını sağladı. Baba ve oğlunun marketin devamlı müşterileri olduğu ve kamu servisinde çalıştıkları bildirildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Soyguncunun markete girmesi

-Soyguncunun silahını yere düşürmesi

-Soyguncunun silahını kasiyere doğrultması

-Marketteki gencin silahı soyguncunun elinden almaya çalışması

-Soyguncuyla genç arasında yaşanan arbede

-Soyguncunun kaçması



Amerika Birleşik Devletleri, Maryland, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:47   İstiklal Caddesi'nde gökten saçılan paralar izdihama neden oldu
18:47   Hükümet, 5.2 milyon memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılları maaş...
18:45   Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki terör saldırısını kınadı
18:44   Beyşehir'in geleneksel tarhanası şenlikle tanıtılıyor
18:44   Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
18:43   Murat Köse: "Şeffaf bir belediyecilik anlayışı içerisindeyiz"
18:43   Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı