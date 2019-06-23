23.06.2019 16:15
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DHA DIŞ- BAE'den İran ve ABD gerginliklerine politik çözüm çağrısı

DHA DIŞ- BAE

– Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Orta Doğu'daki sorunları sadece politik yollarla çözülebileceğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Orta Doğu 'daki sorunları sadece politik yollarla çözülebileceğini söyledi.
Gargaş, yaptığı sosyal medya paylaşımında, " Körfez 'deki sorunlar sadece politik yollarla çözülebilir. Krizi uzun vadede çözüme ulaştırmak için, öncelikle gerginlikleri yatıştırarak diyalog ve görüşmelerle politik bir çözüm bulmalıyız. Sürdürülebilir çözümler için bölgedeki önemli kişilerin katkılarına ihtiyaç var" dedi.
İran , daha önce vurulan ve ABD'ye ait olan insansız hava aracı gerginliklerinin yükselmesi halinde bölgede çıkacak herhangi bir savaşın kontrol edilemez olacağını söylemişti.


- Bae
Kaynak: DHA
Birleşik Arap Emirlikleri , Amerika Birleşik Devletleri , İran , Güncel

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