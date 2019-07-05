05.07.2019 13:02
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DHA DIŞ- Bağımsızlık Günü kutlamalarında ABD bayrağı yakıldı

DHA DIŞ- Bağımsızlık Günü kutlamalarında ABD bayrağı yakıldı

ABD Bağımsızlık Günü'nde yapılan kutlamalar sırasında Beyaz Saray önünde toplanan protestocular, ABD bayrağı yaktı.

ABD Bağımsızlık Günü'nde yapılan kutlamalar sırasında Beyaz Saray önünde toplanan protestocular, ABD bayrağı yaktı. 2 kişi gözaltına alındı.
ABD'de 4 Temmuz'da, Bağımsızlık Günü kapsamında düzenlenen gösterilerde Beyaz Saray önüne gelen bir grup protestocu, ABD bayrağı yaktı. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ile protestocular arasında arbede çıktı. Protestocuların, ABD Devrimci Komünist Partisi (Revcom) destekçileri olduğu belirtilirken; 2 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimde kullandığı, " Amerika'yı tekrar muhteşem yapın" sloganında karşı, protestocuların, "ABD hiçbir zaman muhteşem olmadı" diye bağırdıkları ve bayrak yaktıkları sırada, "Yan, bebeğim, yan" dedikleri belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Bayrak yakma anına dair görüntüler
-Çıkan arbededen görüntüler


- Abd
Kaynak: DHA
beyaz saray, amerika, Güncel

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