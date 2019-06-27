27.06.2019 16:13
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DHA DIŞ- Bakan Akar, Jeffrey ile görüştü

Bakan Akar, Jeffrey ile görüştüBelçika, (DHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

DHA DIŞ- Bakan Akar, Jeffrey ile görüştü
Belçika , (DHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı 'ndan yapılan yazılı açıklamada, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'ya giden Bakan Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, Münbiç ve Fırat 'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı, Akar tarafından muhatabına Münbiç'te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiği ve Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye 'nin görüşlerinin bir kez daha aktarıldığı bildirildi.DHA DIŞ- Bakan Akar, Jeffrey ile görüştü
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri , Suriye , DHA , Güncel

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