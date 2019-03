Dha Dış - Başbakan May: Brexit Krizinde Beni Değil, Parlamento'yu Suçlayın

Kaynak: DHA

İngiltere'nin Avrupa Birliği'inden ayrılma tarihi olan 29 Mart'ı üç ay sonraya ertelenmesini AB'den talep eden Başbakan Theresa May, Brexit krizi için kendisinin değil; Brexit anlaşmasını onaylamayan milletvekillerinin suçlanması gerektiğini söyledi.Brexit tarihinin ertelenmesi talebiyle ilgili Başbabanlık Konutu'nun önünde halka seslenen Başbakan May, milletvekillerinin Brexit'i hayata geçirmek için bir yol üzerinde anlaşmayı başaramadıklarını belirterek, bu krizden dolayı kendisinin değil; parlamentonun suçlanması gerektiğini ifade etti.May, yaptığı konuşmada halkın yanında olduğunun altını çizerek, önümüzdeki hafta Brexit anlaşmasının üçüncü defa oylamasının kabul edilmesini umduğunu söyledi.May şunları söyledi: "Eminim ki halk olarak bıktınız. Gerçek sorunlarınız dururken milletvekillerinin sadece Brexit'den söz ettiğini duymaktan yoruldunuz. Ben de sizin tarafınızdayım. Milletvekillerinin artık bir karar verme zamanı geldi."Başbakan May, çarşamba günü AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a gönderdiği mektupta Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini talep etti.May'in bugün Brüksel'e hareket ederek AB liderlerine, Brexit için neden erteleme talep ettiklerini açıklaması bekleniyor. Önümüzdeki hafta da daha önce iki defa reddedilen Brexit anlaşmasının üçüncü defa oylanması için Parlamento'ya sunulması bekleniyor.Uzun süreli erteleme talep edilebilirBrexit'in ertelenme talebinden sonra ortaya çıkan olasılıklar arasında kısa süreli erteleme ile mayıs sonu veya haziran aylarında üyelikten ayrılık; veya uzun süreli erteleme ile İngiltere'nin AB'de en az 2019'un sonuna kadar kalması bulunuyor.Bundan sonra Başbakan May, üçüncü defa Brexit anlaşmasını Parlamento'da oylamaya sunacak. Kabul edilirse kısa süreli erteleme devreye girecek. Kabul edilmezse AB daha uzun süreli bir erteleme teklif edebilir. - Yağcı