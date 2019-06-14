14.06.2019 17:24
Haberler»Güncel » Haber

DHA DIŞ - Baskına giden Ukrayna polisini şaşkına çeviren muhasebeci

Baskına giden Ukrayna polisini şaşkına çeviren muhasebeciUkrayna, (DHA) - Ukrayna'da mali şube polisleri, bir muhasebeciyi gözaltına almak için baskın yaptıkları evde, muhasebecinin bir çantayı balkondan aşağı attığını gördü.

DHA DIŞ - Baskına giden Ukrayna polisini şaşkına çeviren muhasebeci
Ukrayna, (DHA) - Ukrayna'da mali şube polisleri, bir muhasebeciyi gözaltına almak için baskın yaptıkları evde, muhasebecinin bir çantayı balkondan aşağı attığını gördü. Çantayı açan polisler şoke oldu, zira çantadan mühimmat çıktı.
Olay, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan Pecherskyi bölgesinde meydana geldi. 'Dolandırıcılık? şüphesiyle aranana bir muhasebecinin evine baskın yapan mali şube polisleri, muhasebecinin bir çantayı evinin balkonundan aşağıya attığını gördü. Bahçeye düşen çantayı kontrol eden polisler, çanta içerisinde 2 adet F1 ve 3 adet RGD-5 tipi el bombası, 4 fünye, 3 sis bombası, 6 adet şarjör ve 190 adet mermi bulunduğunu gördü.
Yetkililer, muhasebecinin, 'dolandırıcılık' suçuna ek olarak bir de 'yasadışı cephane ve silah bulundurmak' ile suçlandığını ve 7 yıla kadar hapis cezası alma ihtimali bulunduğunu bildirdi.DHA DIŞ - Baskına giden Ukrayna polisini şaşkına çeviren muhasebeci
Kaynak: DHA
dolandırıcılık, DHA, ukrayna, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:17 Fotoğraf//Devlet Bahçeli Çamlıca gişelerinde partililer tarafından karşılandı
19:17 Türk Yıldızları'ndan prova uçuşu
19:16 ABD'nin Pekin'deki elçilik müsteşarı Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
19:13 Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü
19:13 Van, Hakkari ve Bitlis'te karne heyecanı
19:11 Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamaları
19:10 MEB'den "devamsızlık" affı