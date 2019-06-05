DHA
DIŞ ? Bayılttığı adamı araba çarpmasın diye kenara çekti Polonya
, (DHA)- Polonya'da meydana gelen olayda, bir adam yolun ortasında kavga
ettiği diğer adamı yumruk atarak bayılttı. Ardından, baygın halde yatan adamı araba çarpmasın diye kaldırıma çekti. O anlar, araç içi kamerasına yansıdı.
Olay, Polonya'da meydana geldi. Araç
içi kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişinin yolun ortasında kavga ettiği görüldü. Adamlardan birisinin diğerine sert bir yumruk atarak bayılttığı; ardından araba çarpmasın diye baygın adamı kolundan tutarak kaldırıma çektiği görüldü.
Polisin, olaya dair inceleme başlattığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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