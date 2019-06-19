19.06.2019 17:58
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DHA DIŞ- Belçika'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

DHA DIŞ- Belçika

Belçika'da içinde 2 kişinin bulunduğu eğitim uçağı otoyol kenarına düştü.

Belçika'da içinde 2 kişinin bulunduğu eğitim uçağı otoyol kenarına düştü. Kazada 60 yaşındaki pilot eğitmeni ve yanındaki kişi yaralandı.
Liege şehrindeki Hannut ve Lincent bölgeleri arasındaki otoyol yakınına bir eğitim uçağı düştü. İçinde 2 kişinin bulunduğu uçak, düştükten sonra yanmaya başladı. Uçaktan alev almadan önce çıkarılan pilot eğitmeni ve yanındaki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Görüntü Dökümü
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-Uçağın yandığı ana dair görüntüler


- Belçika
Kaynak: DHA
Pilot, TEM Otoyolu, Belçika, Güncel

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