19.06.2019 18:10
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DHA DIŞ- Belçika'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

Belçika'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralıBelçika, (DHA)- Belçika'da içinde 2 kişinin bulunduğu eğitim uçağı otoyol kenarına düştü.

DHA DIŞ- Belçika'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
Belçika, (DHA)- Belçika'da içinde 2 kişinin bulunduğu eğitim uçağı otoyol kenarına düştü. Kazada 60 yaşındaki pilot eğitmeni ve yanındaki kişi yaralandı.
Liege şehrindeki Hannut ve Lincent bölgeleri arasındaki otoyol yakınına bir eğitim uçağı düştü. İçinde 2 kişinin bulunduğu uçak, düştükten sonra yanmaya başladı. Uçaktan alev almadan önce çıkarılan pilot eğitmeni ve yanındaki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.DHA DIŞ- Belçika'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
Kaynak: DHA
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