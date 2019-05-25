DHA DIŞ – Belçika polisi, kelepçeli şüphelinin kafasını tekmeledi

Belçika 'da bir polis memuru, yere yatırılarak kelepçelenmekte olan bir şüphelinin kafasını tekmeledi. Öfkesi dinmeyen polis, şüphelinin kafasına ardından yumruklar attı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte polis memurunun sert müdahalesi tepkiye neden oldu.Olay, Belçika'nın Brüksel bölgesinde yer alan Sint-Jans-Molenbeek şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis daha önce de sabıkası bulunan 19 yaşındaki bir genci yere yatırarak kelepçelemeye çalıştı. Bu sırada, olay yerine gelen bir polis memuru, meslektaşının yere yatırdığı gencin önce kafasına birkaç tekme attı ardından yine kafasını yumrukladı.

"ORTAM BANA ESKİ Bİ OLAYI HATIRLATTI, SARDIRGANLAŞTIM"

Polislerin genci darp ettiği o anlar görgü tanıklarınca kayda alındı ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri inceleyen yetkililer, konuyla alakalı soruşturma başlattıklarını açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde polis memurunun kimliği tespit edildi ve gözaltına alındı. Ancak yaptıklarından dolayı özür dileyen polis memuru bir süre sonra serbest bırakıldı. Polis memuru hakkında soruşturma devam ederken, yerel medya, polis memurunun "bulunduğum ortam daha önce yaşadığım ölümle sonuçlanan silahlı bir çatışmayı anımsattı, bu da saldırgan bir tutum sergilememe neden oldu" savunmasında bulunduğunu yazdı. Ayrıca, polis memurunun avukatının savunmanın detaylarını paylaşmadığı belirtilirken, polis memurunun 2 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğine değinildi.

Görüntü Dökümü

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-2 polisin gözaltına almaya çalıştığı genci yere yatırması

-Sonradan gelen bir polis memurunun yerde yatan gencin kafasına tekme ve yumruk atması

-Sonradan gelen polis memurunu eğilerek genci tokatlaması

-Olay yerine dahil olan diğer 2 polis memuru

-Olaya dahil olan polis memurlarından birinin daha gence tekme atması ve gencin ayakkabılarını çıkarıp, fırlatması

Kaynak: DHA