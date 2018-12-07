Dha Dış - "Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly İstifa Edebilir"

07 Aralık 2018 Cuma 17:28



07 Aralık 2018 Cuma 17:28

– ABD yerel medyası Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin istifa edebileceğini yazdı.Medyada, ABD Başkanı Donald Trump ile bir süredir iletişim halinde olmadığı iddia edilen Kelly'nin istifa edeceği yer alırken, Axios'un Beyaz Saray içerisindeki kaynaklarına dayandırdığını haberinde Kelly'nin Beyaz Saray'dan "ayılmak üzere" olduğu ve yerine Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Genel Sekreteri Nick Ayers'in getirileceği ileri sürüldü.