Dha Dış - Binali Yıldırım, İran'da Terörizmle Mücadele Konferansı Kapanışında Konuştu

Dha DIŞ - Binali Yıldırım
, İran
'da terörizmle mücadele konferansı kapanışında konuştu Deniz Kılınç
(DHA
) ? Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Tahran
'da İran, Rusya
, Çin
, Pakistan
ve Afganistan
meclis başkanlarıyla birlikte terörizmle mücadele konulu konferansa katıldı. Konferansın kapanışında konuşan Yıldırım, bir sonraki toplantının Türkiye'de olacağını belirtirken, şunları söyledi 'Terörle mücadelede bölgesel işbirliğini ele aldığımız konferansımızı tamamladık. Bir sonraki toplantı da Türkiye'de olacak, bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Burada ele alamadığımız daha spesifik konuları orada ele almayı ve daha somut sonuçlar elde etmeyi ümit ediyoruz.?
Türkiye,DHA,İran,Binali Yıldırım
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:46