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DHA DIŞ- Bizon küçük çocuğa saldırdı

ABD'de bir bizon, kız çocuğunu boynuzlayarak havaya fırlattı.

24.07.2019 13:53 DHA DIŞ- Bizon küçük çocuğa saldırdı
ABD'de bir bizon, kız çocuğunu boynuzlayarak havaya fırlattı. O anlar amatör kameralara yansıdı.

Florida eyaletine bağlı Odessa bölgesinde Yellowstone Ulusal Parkı'nda meydana gelen olayda, bizon 9 yaşındaki kız çocuğuna saldırarak onu havaya fırlattı.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, bizonun kız çocuğuna doğru koştuğu, kız çocuğunun saldırının ardından yere düştüğü görüldü. Parkın sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kız çocuğu daha sonra hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü
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-Bizonun çocuğa saldırma anı
-Çevredekilerin kaçması
-Bizonun çocuğu havaya fırlatması
-Çocuğun yere düşme anı



Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel

Kaynak: DHA

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