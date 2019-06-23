23.06.2019 18:35
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DHA DIŞ –  "Bölgede çıkacak bir savaş kontrol edilemez"

DHA DIŞ –  "Bölgede çıkacak bir savaş kontrol edilemez"

İran'ın Hatemül Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulam Ali Raşit, bölgede çıkacak bir savaşın kontrol edilemeyeceği uyarısı yaptı.

İran 'ın Hatemül Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulam Ali Raşit, bölgede çıkacak bir savaşın kontrol edilemeyeceği uyarısı yaptı.
Devrim Muhafızları Hava – Uzay kuvvetleri radar ve füze sistemleri komuta ve kontrol merkezi ziyaretinde konuşan Raşit, "ABD bölgedeki kışkırtıcı tavrı bir kenara koyarak, kendi birliklerinin hayatını koruma konusunda sorumluluk sahibi olmalı" dedi.
Raşit, İran'ın savaş istemediğini ancak kendini var gücüyle savunacağının altını çizdi ve olası bir savaşı engellemek için somut adımlar atılması gereğine işaret etti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İran , Dünya

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