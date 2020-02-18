Dha dış ' bomba seslerini kızına 'oyun' olarak anlatan baba kızım dünyaya mesaj veriyor

DHA DIŞ ' Bomba seslerini kızına 'oyun' olarak anlatan baba Kızım dünyaya mesaj veriyor

Hasan DÖNMEZ İDLİB (Suriye), (DHA) ' SURİYE'nin İDLİB kenti Serakib ilçesinde yaşayan Abdullah Muhammed (32), kızı Selwa'nın (2) bomba seslerinden korkmaması için, saldırı seslerini ona bir oyunun parçasıymış gibi öğretti. Baba Muhammed, 'Kızım Selwa ilk bomba sesini duyduğunda gülmeye başladı. Bu bende bir fikir oluşturdu. Patlama olunca kızım gülmeli dedim. Bu fikir iki yıl önce evimin önünde hava fişek gösterisine gülen çocukları aklıma getirdi. Umarım kızım dünyaya bir mesaj verir. Ölümler ya da yıkılan şehirleri dünya çok gördü. Ben bunu tersine çevirmek istedim. Biz sadece barış ve güvenlik içinde yaşamak istiyoruz' dedi.

İdlib'in Serakib ilçesinde rejimin bombardımanından 2 ay önce kaçarak Türkiye'ye 5 kilometre mesafedeki Sarmada ilçesine sığınan Abdullah Muhammed bombardıman başladığında kızının korkmaması için saldırı seslerini bir oyunun parçasıymış gibi ona öğretti. Mahallelerini uçakların bombaladığı sırada, yine kızının korkmaması için bunu oyun olarak gösteren baba Muhammed bu kez o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler bir anda tüm dünyanın ilgisini çekti. Dünyanın Suriye'deki savaşta birçok ölüm ve yıkılan şehirler görmeye alıştığını, kızının bu durumunu dünyaya göstermek istediğini söyleyen baba Abdullah Muhammed, 'Yaklaşık iki ay önce, rejim güçleri, Beşar Esad ve Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Serakib şehrinden çıktık buraya geldik. Çünkü şehirde kalamıyoruz, çünkü orada kalmak imkansız. Kızım Selwa'nın korkmaması için ona bir oyun gibi öğrettim bunu. Patlamanın sesini duyunca gülmeye başladı. Bu fikri iki yıl önce çocuklar evimin yanında havai fişeklerle oynadıkları sırada buldum. Çocuklar havai fişek patladıkça gülüyordu. Ben de kızıma sesler oynayan çocuklardan geliyor ve endişelenecek bir şey yok diyorum. Sonra hep beraber gülüyoruz. Bir uçak geldi, bombaladı ve bir patlama duyuldu ve hemen bana havai fişekle oynayan çocuklara hatırlattı ve uçak her geldiğinde bunu yapmanın yanı sıra bunu yaparken görüntü çekmeye başladım. Patlamaların korkunç bir şey olduğunu biliyorum, ama bunun bir oyun olduğunu bunun için güldüğümüzü görünce Selwa da gülmeye başladı ve artık korkmuyor' dedi.

'KIZIM DÜNYAYA BİR MESAJ VERİYOR'

Kızı Selwa'nın bu korkusuz davranışıyla dünyaya bir mesaj ilettiğini söyleyen baba Muhammed, 'Kızım Selwa gücünü benden alıyor. Şimdi Türkiye sınırındayız. Taşınacak başka bir yerimiz yok. Burada kalmamız mı gerekiyor, yoksa başka bir yere daha mı gitmemiz gerek bilemiyoruz. Umarım buradaki insanlara birileri artık yardım eder. Son dokuz yıl boyunca, dünya çok fazla savaş konuştu ve bıktı. Umarım bu çocuk, dünya görüşüne ilham verir ve insanlar kendilerini burada hisseder. Dünya buradaki ölümleri, kentlerin yıkımını ve kamp görüntülerini çok izledi, ama değişen bir şey olmadı. Bir çocuğun bomba seslerine gülümsediğini, ölümler ve yıkım görüntüleri olmadan bu görüntüyü tersine çevirmeye çalıştım. Kızım Selwa dünyaya bir mesaj veriyor. Umarım herkes bu mesajı alır, kendilerini bizim yerimize koyarlar. Rejim bu alana ilerledikçe insani felaket artıyor. Umarım küçük bir çocuğun korkusuzluğu herkes için bir mesaj olur. Yaşadığımız dünya da barış ve güven içerisinde yaşama hakkımız var. Gökdelenler istemiyoruz. Sadece huzur içinde yaşamak istiyoruz. Biz terörist değiliz. Dünyanın artık Beşar Esad'ın karşısında durmasını istiyoruz. Kızımın bu insani felaketi durduracağını düşünüyorum?

Kaynak: DHA