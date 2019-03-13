Dha Dış - Brezilya'da Bir Okula Silahlı Saldırı: 8 Ölü

Kaynak: DHA

– Brezilya'da 2 saldırgan bir okula silahlı baskın düzenledi. Saldırıda en az 5 öğrenci, bir görevli hayatını kaybetti. Yerel medya, saldırganların okul içinde intihar ettiğini yazdı.Silahlı saldırı Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yer alan Suzano şehrindeki 'Raul Brasil' isimli bir okulda meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, iki gencin düzenlediği saldırı sonucunda, en az 5 öğrenci ve bir okul görevlisi hayatını kaybetti. Ayrıca, saldırganların öğrencilere ateş açtıktan sonra olay yerinde intihar ettiği de belirtildi.Olay yerine 6 kurtarma ekibinin ve 2 helikopterin gönderildiği belirtilirken, kurtarma ekibinden yetkililer ise en az 9 yaralının olduğunu, fakat yaralılar arasında çocukların olup olmadığına dair herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.Görüntü Dökümü---------------------Olay sonrası görüntüler-Okula koşan insanlarOkul içinden görüntüler (Ceset görüntüleri buzlandı)-Okulun fotoğrafı