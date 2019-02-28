Dha Dış - Brezilya'da Trenler Çarpıştı: Makinist Öldü, 8 Kişi Yaralandı

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Dha DIŞ - Brezilya'da trenler çarpıştı: Makinist öldü, 8 kişi yaralandıBrezilya (DHA) - Rio de Janeiro'da 2 banliyö treninin çarpışması sonucu bir makinist öldü, 8 kişi de yaralandı.Kazanın dün Sao Cristovao istasyonunda, bir banliyö trenin, bir başka trene arkadan çarpması sonucu gerçekleştiği belirtildi.Olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri sıkışan makinisti 8 saat sonra çıkarabildi. Hastaneye kaldırılan makinist hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı.Kaza sonrası yaşananlar ve kurtarma çalışmaları istasyondaki yolcular tarafından görüntülendi.