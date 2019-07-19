Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ - Bülent Ecevit KKTC'de anıldı

Bülent Ecevit KKTC'de anıldıSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KIBRIS'A 20 Temmuz 1974'te çıkarma yapılması kararını alan dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit, Lefkoşa'da düzenlenen törenle anıldı.

19.07.2019 17:50
Bülent Ecevit KKTC'de anıldı
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KIBRIS'A 20 Temmuz 1974'te çıkarma yapılması kararını alan dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit, Lefkoşa'da düzenlenen törenle anıldı. Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve muharip derneklerin katıldı.
Törende, Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, Ecevit'in Kıbrıslı Türkleri soykırımdan kurtardığını söyledi. Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre de, Bülent Ecevit'in Kıbrıs Türk halkının gönüllerini fetheden kişi olduğunu kaydetti.
TÜRKİYE'YE YÜREKTEN BAĞLIYIZ
Töre, 'Türkiye'yi, Türk ordusunu bizlerden biliyoruz. Türkiye'ye yürekten bağlıyız. Şimdi ise Türkiye'nin garantörlüğünün sona ermesi, Türk askerinin adadan çekilmesi için oyunlar oynanıyor dedi. DHA DIŞ - Bülent Ecevit KKTC'de anıldı
Kaynak: DHA
Bülent Ecevit, Türkiye, Kıbrıs, DHA, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:32   Asker uğurlaması yemeğinde 20 kişi zehirlendi
19:32   Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu
19:30   Asker uğurlama yemeği 45 kişiyi hastanelik etti
19:28   İHH ekipleri sel felaketinin yaşandığı Düzce'de
19:28   Bakan Dönmez: Düzce'de sel bölgesine mobil jeneratörler kurulacak
19:27   Gaziantep'te ormanlık alanda yangın
19:26   Antalya'da kaybolan çocuk bulundu