DHA DIŞ -Bulgaristan'da maske takmayan Başbakan'a para cezası

Bulgaristan'da maske takmayan Başbakan'a para cezasıSevda DÜKKANCISofya, (DHA) ? Koronavirüsü nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen Bulgaristan'da yasağa uymayan Başbakan Boyko Borisov ve beraberindeki heyete 150'şer euro idari para cezası kesildi.

23.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:23
DHA DIŞ - Bulgaristan'da maske takmayan Başbakan'a para cezası
Sevda DÜKKANCISofya, (DHA) ? Koronavirüsü nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen Bulgaristan'da yasağa uymayan Başbakan Boyko Borisov ve beraberindeki heyete 150'şer euro idari para cezası kesildi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü (Covid-19) nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen Bulgaristan'da yasağa uymayan Başbakan Boyko Borisov ve beraberindeki heyete 150'şer euro idari para cezası kesildi. Bulgar Başbakan Borisov, heyelanda zarar gören Rila Manastırı'nı ziyareti esnasında beraberindeki heyetle kapalı alanda maske takmadığı bildirildi. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın bu sabah yürürlüğe giren kararnamesiyle kapalı alanlarda maske takmak zorunluluğu getirildi.
150'ŞER EURO PARA CEZASI KESİLDİ
Karara ilişkin Başbakan Borisov'un manastıra yaptığı ziyarette maske takmadığı anlar eleştirilere neden oldu. Tepkileri dikkate alan Sağlık Bakanlığı tarafından Başbakan Boriso ve heyette yer alan hükümet yetkilerine koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 300'er leva (150 Euro) idari para cezası kesilmesi talimatı verildi.
DHA DIŞ -Bulgaristan’da maske takmayan Başbakan’a para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Bulgaristan, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL’ler 5 bin TL’ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Yemeksepeti CEO’sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Metin Feyzioğlu’nun Anıtkabir’den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB’de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı Haber
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Son Dakika: İstanbul’daki selde bir kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Haberler››Güncel››DHA DIŞ -Bulgaristan'da maske takmayan Başbakan'a para cezası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:49: Son dakika haberi: Akdeniz Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Denizli'de yapıldı - Haber 18:47: Bahçesaray'da Haziran ayında karla kapanan yayla yolları açılıyor - Haber 18:47: İstinaf mahkemesi, 28 Şubat davası hükmünü hukuka uygun buldu - Haber 18:46: ANTALYA Susesi'ne Güvenli Turizm Sertifikası - Haber 18:45: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'daki selle ilgili Vali Yerlikaya'dan bilgi aldı - Haber 18:42: Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı - Haber 18:14: Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti - Haber 16:19: Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü - Ekonomi 12:03: Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti - Ekonomi