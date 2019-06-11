11.06.2019 12:51
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DHA DIŞ - Burkina Faso'da silahlı saldırılar: 21 ölü

DHA DIŞ - Burkina Faso

– Burkina Faso'da silahlı saldırganların insanların üzerine ateş açması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da silahlı saldırganların insanların üzerine ateş açması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya, son iki gün içinde silahlı saldırganların açtığı ateş sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiğini; 19 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İlk saldırı Mali sınırına yakın Loroum bölgesinde bulunan Nassingre kasabasında meydana geldi ve aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. İkinci saldırı ise Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Arbinda şehrinde meydana geldi. Yerel medya bu saldırıda en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.


Kaynak: DHA
Burkina, Güncel