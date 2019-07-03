03.07.2019 15:43
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DHA DIŞ- Büyükelçi Samsar'dan, Putin'e güven mektubu

Büyükelçi Samsar'dan, Putin'e güven mektubuSiyamend KAÇMAZ, Moskova, (DHA)- Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güven mektubunu sundu.

DHA DIŞ- Büyükelçi Samsar'dan, Putin'e güven mektubu
Siyamend KAÇMAZ, Moskova, (DHA)- Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güven mektubunu sundu.
Samsar ile birlikte 18 ülkenin de büyükelçisi güven mektuplarını verirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Güven Mektubu' sunan ülkeler ile Rusya ilişkilerini değerlendirdiği kısa bir konuşma yaptı.
Putin, yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli iletişim halindeyiz. Nisan ayında Moskova'da, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Komisyon Toplantısı çok başarılı geçti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akımı doğal gaz boru hattı inşası gibi büyük projeler başarıyla uygulanmaktadır. Rusya ve Türkiye'nin, Suriye'de durumu normalleştirmek ve barış sürecini başlatmak için koordineli çabaları uluslararası istikrarın önemli bir unsurudur" dedi.
Ocak 2019 tarihinde, Moskova Büyükelçiliği görevine atanan Samsar, daha önce Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü ve ondan önce, 2011-2013 tarihleri arasında Ukrayna Büyükelçisi olarak görev yaptı. DHA DIŞ- Büyükelçi Samsar'dan, Putin'e güven mektubu
Kaynak: DHA
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