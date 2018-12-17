Dha Dış - Çatıdan Para Saçtırdı, Gözaltına Alındı

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Dha DIŞ - Çatıdan para saçtırdı, gözaltına alındıÇin (DHA) - Çin'in yaşayan 24 yaşındaki Wong Ching Kit binlerce doları çatıdan saçtırdı. Kripto para milyoneri olarak bilinen adamın, Hong Kong'da bir binanın çatısından binlerce Hong Kong Doları'nı boşluğa bıraktırdı; yoldan geçenlerin ise paraları toplamaya çalıştığı görüldü. Çin medyası olay yerine gelen polisin 5 bin Hong Kong Doları'nı bulabildiğini; Wong Ching Kit'in ise gözaltına alındığını yazdı.Kendisini 'zenginden alarak fakire veren' bir karakter olarak tanımlayan Kit'in, para saçtırmaya lüks otomobili ve sırtında Robin Hood'u andıran bir yay ile geldiği görüldü.