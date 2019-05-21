21.05.2019 18:55
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Dha Dış ? Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ile Görüştü

Dha DIŞ ? Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ile görüştüGuatemala (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Jovel Polanco ile görüştü.

Dha DIŞ ? Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ile görüştü

Guatemala (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Jovel Polanco ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala temasları kapsamında, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Jovel Polanco ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye- Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumuna katılacak ve SICA üyesi ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Dha Dış ? Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ile Görüştü DHA, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Kaynak: DHA