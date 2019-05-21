Dha Dış ? Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ile Görüştü

Dha DIŞ ? Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı
Sandra Jovel ile görüştü
Guatemala (DHA
) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Jovel Polanco ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Guatemala temasları kapsamında, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Jovel Polanco ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye- Orta Amerika
Entegrasyon Sistemi (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumuna katılacak ve SICA üyesi ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
DHA
, Mevlüt Çavuşoğlu
, Güncel
Kaynak: DHA