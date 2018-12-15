Dha Dış - Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı
ile görüştü
Katar (DHA
) ? 18. Doha
Forumu'na katılmak üzere Katar'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.
Çavuşoğlu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı
Şeyh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, Maliye
Bakanı Ali Sherif al-Emadi ve Katar Dışişlerinden sorumlu devlet bakanı Sultan Bin Saad al Muraikhi ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.
Doha,DHA,Mevlüt Çavuşoğlu,Katar
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:47