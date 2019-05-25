DHA DIŞ - Cevad Zarif: ABD'nin 'Basra Körfezi' kararı karşısında durulmalıdır

Pakistan ziyareti sonrası ABD'nin Basra Körfezi'nde askeri birliklerini arttırma kararına dair basına konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Bu tarz hamleler dünya barışı ve istikrarına karşı ciddi bir tehlike oluşturuyor" dedi.

İkili ilişkiler ve bölgesel durum hakkında görüşmek için Pakistan'a iki günlük bir ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'a dönmek için gittiği havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, ABD'nin Basra Körfezi'nde askeri birliklerini arttırma kararına dair Zarif, bu tarz hamlelerin hem bölgeye hem de dünya barış ve istikrarına karşı bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Bu tarz bir adımın Basra Körfezi bölgesindeki gerilimi arttıracağına işaret eden Zarif, "Bu kararın karşısında durulmalıdır" dedi.

Ayrıca Zarif, ABD'nin İran'a yönelik iddialarının dünya barışı için tehlike oluşturduğunu belirterek; ABD'nin İran'a yönelik saldırgan politikalarını meşrulaştırmak için asılsız iddialarda bulunduğuna değindi.

Kaynak: DHA