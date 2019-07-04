04.07.2019 11:03
Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ - Çin'de 5.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada

DHA DIŞ - Çin

– Çin'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 5 kişi yaralandı.

– Çin'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 5 kişi yaralandı.
Çin Deprem Ağları Merkezi'nin (CENC) açıklamasında Çin'in Sichuan eyaletinde yer alan Yibin şehrinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Yerel saat ile 10.17'de meydana gelen depremin 5 kişinin yaralandığı ve bazı yapılarda da maddi hasar oluştuğu belirtildi.


Görüntü Dökümü

----------------
-Deprem anıda bulundukları yerden dışarıya çıkan insanların görüntüsü
-İş yerinin deprem anında içeriden görüntüsü
-Bir evin içinden çekilmiş deprem anı sarsıntısı


Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:52   TRABZON Tesise dadanan ayılar, kamerada -2
13:52   ŞANLIURFA Adliye çıkışında kavga 4 yaralı, 5 gözaltı
13:52   Van kedilerinin duyduğu bilimsel olarak kanıtlandı
13:51   HBB çevre sağlığı için görev başında
13:51   TRT'den HKÜ'ye geleceğin iletişimcileri ödülü
13:50   Köylerde çöp toplama çalışması
13:50   Koala neslini tükenmekten kurtaracak sağlıklı türler bulundu - MELBOURNE