DHA DIŞ - Çin'de 5.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada

– Çin'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 5 kişi yaralandı.Çin Deprem Ağları Merkezi'nin (CENC) açıklamasında Çin'in Sichuan eyaletinde yer alan Yibin şehrinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Yerel saat ile 10.17'de meydana gelen depremin 5 kişinin yaralandığı ve bazı yapılarda da maddi hasar oluştuğu belirtildi.



Görüntü Dökümü

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-Deprem anıda bulundukları yerden dışarıya çıkan insanların görüntüsü

-İş yerinin deprem anında içeriden görüntüsü

-Bir evin içinden çekilmiş deprem anı sarsıntısı