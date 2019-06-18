18.06.2019 09:54
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DHA DIŞ ? Çin'de 6 büyüklüğünde deprem 12 ölü, 125 yaralı

DHA DIŞ ? Çin'de 6 büyüklüğünde deprem: 12 ölü, 125 yaralıÇin, (DHA)- Çin'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 12 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi yaralandı.

DHA DIŞ ? Çin'de 6 büyüklüğünde deprem: 12 ölü, 125 yaralı
Çin, (DHA)- Çin'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 12 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi yaralandı.
Çin'in Siçuan eyaletinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği, 125 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Yerel medya, depremin dün yerel saat ile 22.55'te meydana geldiğini; çok sayıda insanın depremde hasar alan yerleşim yerlerinde yaralandığını duyurdu. Arama kurtarma çalışmalarının hala sürdüğü belirtildi.
Çin Halk Cumhuriyeti Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın, deprem bölgesine 5 bin çadır, 10 bin katlanabilir yatak ve 20 bin battaniye gönderdiği; Çin Kızılhaç Topluluğu'nun ise çok sayıda personelini Siçuan eyaletine sevk ettiği belirtildi.DHA DIŞ ? Çin'de 6 büyüklüğünde deprem 12 ölü, 125 yaralı
Kaynak: DHA
DHA, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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