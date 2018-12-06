Dha Dış - Çin'de Lunaparkta Peruğu Uçan Adam Herkesi Güldürdü

06 Aralık 2018 Perşembe 15:41



06 Aralık 2018 Perşembe 15:41

Çin'de kaydedildiği belirtilen bir videoda, bindiği 'kamikaze' adlı araçta, peruğu uçan adam herkesi güldürdü. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kamikazenin yolcuları tepe üstü çevirdiği sırada bir adamın başındaki peruğun çıkarak ağaçlık alana savrulduğu görülüyor. Eğlence aracının turunu tamamlamasının ardından araçtan inen adamın, peruğunu araması ve peruğu bulan bir kişinin gülerek bunu teslim etmesi herkesi güldürdü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Lunaparktan görüntüPeruğun çıkmasıAğaçlık alana uçmasıAdamın peruğunu aramasıBulan kişinin vermesi