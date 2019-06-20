20.06.2019 13:41
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DHA DIŞ- Çin'de metro istasyonuna giren yaban domuzu kadını yaraladı

Çin'de metro istasyonuna giren yaban domuzu kadını yaraladıÇin, (DHA)- Çin'de metro istasyonuna giren yaban domuzu, bir kadını yaraladı.

DHADIŞ- Çin'de metro istasyonuna giren yaban domuzu kadını yaraladı
Çin, (DHA)- Çin'de metro istasyonuna giren yaban domuzu, bir kadını yaraladı. Domuz, sakinleştirici iğneyle vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay,Hong Kong'daki Kennedy Town metro istasyonunda, yerel saat ile 19.00 sıralarında meydana geldi. Kennedy Town metro istasyonuna giren bir yaban domuzu, kalabalığı görünce kaçmaya başladı. Bir kadını çarparak yaralayan domuz, güvenlik ekipleri tarafından köşeye sıkıştırıldıktan sonra sakinleştirici iğneyle vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis, olaya dair inceleme başlattı.DHA DIŞ- Çin'de metro istasyonuna giren yaban domuzu kadını yaraladı
Kaynak: DHA
DHA,Çin Halk Cumhuriyeti,Güncel

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