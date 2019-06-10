DHA
DIŞ - Çin
'de şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu 7 ölü
Çin (DHA) ? Çin'de şiddetli yağışlar birçok eyalette sele ve toprak kaymalarına neden oldu. Binlerce kişinin selden etkilendiği belirtiliyor.
Çin'de şiddetli yağışlar güneyde yer alan Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan
, Guizhou
, Guangdong eyaletleri ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Bunun sonucunda şu ana kadar en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ve 5 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlerde, bazı eyaletler, selden etkilenen bölgeler için özel ekip gönderilmesini talep ederken; binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğine, birçok yapıda maddi hasar oluştuğuna ve tarım arazilerinin zarar gördüğüne değinildi.
Ayrıca sosyal medyada, yaşanan toprak kayması; araçların selde sürüklenme anları; insanların köprüde mahsur kaldığı ve bir istinat duvarının araçların üserine devrildiği anlara dair görüntüler yayınlandı.
Kaynak: DHA
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