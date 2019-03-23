23 Mart 2019, 11:00
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Dha Dış - Çin'de Tur Otobüsü Alev Aldı: 26 Ölü, 28 Yaralı

Dha Dış - Çin

– Çin'de bir tur otobüsü alev aldı.

– Çin'de bir tur otobüsü alev aldı. Olayda 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 28 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olay, Çin'in Hunan bölgesinde yer alan Changde şehrindeki bir otoyolda yerel saat ile 19: 15 civarında meydana geldi. 53 yolcu, 2 şoför ve bir tur görevlisinin bulunduğu otobüsün alev alması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 28 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, 2 şoför gözaltına alındı ve otobüste çıkan yangının nedeni ise araştırılıyor. Hunan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Kaynak: DHA