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DHA DIŞ- Çin'de yolcu taksi sürücüsünü boğmaya çalıştı

Çin'de yolcu taksi sürücüsünü boğmaya çalıştıÇin, (DHA)- Çin'de alkollü olduğu düşünülen bir adam, arka koltuktan taksi sürücüsünün boynuna sarıldı.

21.07.2019 13:01
Çin'de yolcu taksi sürücüsünü boğmaya çalıştı
Çin, (DHA)- Çin'de alkollü olduğu düşünülen bir adam, arka koltuktan taksi sürücüsünün boynuna sarıldı. Saldırgan, sürücünün yardım çığlığı atmasının ardından taksiden inerek kaçtı.
Olay, Çin'in Siçuan bölgesindeki Bazhong şehrinde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen kişi, taksi seyir halindeyken sürücünün boğazına sarıldı. Kendisini saldırganın kollarından kurtarmaya çalışan sürücü, 'Yardım edin' diye bağırdı. Ardından saldırgan taksiden inerek kaçtı.
Yerel medya, polisin saldırganı aradığını ve inceleme başlattığını duyurdu. DHA DIŞ- Çin'de yolcu taksi sürücüsünü boğmaya çalıştı
Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

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