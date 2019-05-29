DHA DIŞ - Çin ordusu bilgisayarlarından Windows'u kaldırıyor

Çin hükümeti, Çin ordusunda kullanılan bilgisayarlardan Windows işletim sistemlerini kaldırıp kendi geliştirdikleri sistemi yerleştirmeyi planlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarına teknoloji savaşları da eklendi.

Kanada merkezli askeri dergi Kanwa Asian Defence'in aktardığına göre, Çin, ABD'nin bilgisayar ağlarına girme endişesi nedeniyle kendi işletim sistemlerini geliştirerek bunları ordu bilgisayarlarında kullanmayı hedefliyor.

Habere göre Çin hükümeti 'gizlilik aracılığıyla güvenlik' yaklaşımını benimseyerek başta ABD gibi Çin ordusu operasyonlarına casusluk yapan dış tehditlerin daha zor erişebileceği bir işletim sistemini hayata geçirmeyi planlıyor.

Yeni geliştirilecek sistem 'İnternet Güvenliği Bilgi Liderliği Grubu' adıyla bir birim oluşturulacak ve bu brim doğrudan Çin Komunist Partisi Merkez Komitesi'ne bağlanacak.

Grubun, Çin'deki endüstriyel kontrol sistemlerinin yüzde 70'inde kullanılan Almanya'nın geliştirdiği programlanabilen mantık kontrolcüsü'nün (PLC) de Çin'in ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğuna inandığı belirtildi.

ABD'de 2018 yılında ağ güvenlik bölümünü Amerikan Ulusal Güvenlik Birimi'nden ayırarak Birleşik Devletler Siber İstihbaratı olarak biçimlendirmişti.

90'lı yıllarında sonunda Kuzey Kore de ülke içersinde kullanılmak üzere Red Star OP adıyla kendi işletim sistemlerini geliştirmişti.

Kaynak: DHA