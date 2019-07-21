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DHA DIŞ- Çin, uçak çalmaya çalışan bu çocuğu konuşuyor

Çin'de 13 yaşındaki bir çocuk gece vakti gizlice girdiği hangardan uçak çalarak uçurmaya çalıştı.

21.07.2019 10:41 DHA DIŞ- Çin, uçak çalmaya çalışan bu çocuğu konuşuyor
Çin'de 13 yaşındaki bir çocuk gece vakti gizlice girdiği hangardan uçak çalarak uçurmaya çalıştı. Çaldığı ilk uçakla korkuluklara çarpan çocuk, ikinci uçakla da başarısız oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Zhejiang bölgesindeki Huzhou şehrinde meydana geldi. Göl kenarında bulunan hangara gece gizlice giren 13 yaşındaki bir çocuk, küçük uçaklardan birine binerek uçurmaya çalıştı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun uçağı hareket ettirdiği, ancak hangarın etrafında bulunan korkuluklara çarptığı; ardından o uçaktan inerek ikinci bir uçağı çalıştırarak uçurmaya çalıştığı görüldü.
Yerel medya, polisin çocuğu yakaladığını duyurdu. Çocuğun polise verdiği ifadesinde, gündüz uçakları tamir edenleri izlediği, uçakların merakını cezbettiğini ve gece gizlice girerek uçurmaya çalıştığını söylediği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Çocuğun uçağı hareket ettirme anı
-Korkuluklara çarpma anı
-İnerek diğer uçağa binmesi ve hareket etmesi


Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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