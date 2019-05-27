DHA DIŞ - Çipras'a 'seçim' şoku

Yunanistan 'da yapılan seçimlerde hükümet partisi SYRİZA'nın büyük düşüş kaydetmesi üzerine Başbakan Aleksis Çipras erken seçim ilan etti.

Yunanistan'da dün yapılan Avrupa Parlamentosu, Eyalet ve Belediye seçimlerinde muhalefet partisi Yeni Demokrasi (YD) büyük farkla öne geçti. Seçim öncesi konuşmasında Başbakan Çipras "Pazar günü hükümet seçmiyoruz, ancak kullanılacak oyun önemi büyük. Eğer halkın güvenini temin edebilirsek programımızı uygulayabileceğiz, edemezsek, her ihtimal açık. SYRİZA'nın düşük oy oranı, serüvenlere neden olacak" demiş, erken seçim ihtimalini öne sürmüştü.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde şimdiye kadar yapılan oy sayımında hükümet partisi SYRİZA ile ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi arasındaki farkın YD'nin lehine yüzde 9'u aşması üzerine Başbakan Çipras erken seçime gidilmesine karar verdi. Bu, Çipras'ın 2014'ten bu yana ilk mağlubiyeti. YD Başkanı Kiryakos Mitsotakis ilk sonuçlar açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada "Şimdiye kadar kaydedilen oylar, halkın hükümeti onaylamadığını, hükümete güvenmediğini gösteriyor. Ülkenin iyiliği için Başbakanın istifa etmesi gerek" dedi. Bu gelişmeler ardından halka hitap eden Aleksis Çipras hükümetin kaydettiği başarılara değindikten sonra aldığı düşük oranın mesajını aldığını "Gelecek sizlerin elinde, halkın elinde, bu yüzden söz sizin" şeklinde konuşup Eylül sonlarında gerçekleşmesi gereken genel seçimlerin, yerel seçimlerin ikinci turu ardında, 30 Haziran'da yapılacağını ilan etti. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, Müslüman Türklerin yoğun yaşadığı Rodopi ve Ksanthi (İskeçe) illerinde Dostluk, Eşitlik, Barış partisi (DEB) büyük başarı kaydetti. Şimdiye kadar açıklanan sonuçlara göre DEP, Rodopi'de birinci, Ksanti'de üçüncü sırayı aldı.

Nerdeyse tümünde YD partisinin önde geldiği toplam 13 eyalet ve 325 belediye başkanlarından ilk turda çıkmayı başaramayan ve en çok oyu alan iki aday, 2 Haziran'da tekrar seçimlere gidecek. Kazanan adaylar, 1 Eylül'de 5 yıl sürecek görevlerini devralacak.

Kaynak: DHA