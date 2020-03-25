Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››DHA DIŞ-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsünü yenen Türk'e 'geçmiş olsun' telefonu - Haberler

DHA DIŞ-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsünü yenen Türk'e "geçmiş olsun" telefonu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Almanya'nın Köln kentinde koronoavirüse (Covid-19) yakalanan ve tedavi sonrası tamamen iyileşen Ahmet Arpacı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

25.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:13
DHA DIŞ-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsünü yenen Türk'e

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Almanya'nın Köln kentinde koronoavirüse (Covid-19) yakalanan ve tedavi sonrası tamamen iyileşen Ahmet Arpacı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Arpacı, hastalık ve iyileşme süreci sırasında yaşadıklarını videoyaya çekerek DHA'yla paylaşmıştı.

Arpacı telefon görüşmesini DHA'ya anlattı:  "Bu karantina odasında tecrit edilmiş unutulmuş, iyileşebilecekmiyim gibi moralsiz beklerken, sizi ülkenizden Cumhurbaşkanınızın Sözcüsü ararsa ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletmesi. Çok çok memnun oldum. Allaha şükür telefonlarım gün boyu susmadı. Köln Başkonsolosluğu da aradı. Çok teşekkür ediyorum. Derdimize derman gibi geldi. Sahip çıkılmak kadar güzel bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a tüm arayanlara  Köln Başkonsolosluğumuza iş arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle DHA Demirören Haber Ajansa bir haftadır beni takip ettiler bana dua eden herkese aileme sonsuz teşekkür ederim. Zor bir süreç nefesiniz yetmiyor boğulacak gibi olup ümidinizi yitiriyorsunuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Ahmet Arpacı'nın telefon görüşmesini anlatıyor


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Köln, DHA, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor Haberler
Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama

Son Dakika Güncel Haberleri

19:28: Koca: "Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin, çocuklarınızın da böyle anlamalarını önleyin. - Haber 19:28: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı önlemler artıyor - Haber 19:26: Sağlık Bakanı Koca: "Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor." - Haber 19:26: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Koronavirüsle mücadelede, milletimizin yanındayız" paylaşımı - Haber 19:26: Sağlık Bakanı Koca: "Sigaranın tahribatının ortaya çıkması bu hastalıkta (koronavirüs) an meselesi... - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara uzatıldı - Haber 19:12: Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor - Haber 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin