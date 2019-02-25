25 Şubat 2019, 18:00
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Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi Oturumunda Konuştu

Dha DIŞ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuştuİsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de katıldığı İnsan Hakları Konseyinin 40. Oturumunun 'yüksek seviyeli' bölümünde konseye hitap etti.

Dha DIŞ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuştu

İsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de katıldığı İnsan Hakları Konseyinin 40. Oturumunun 'yüksek seviyeli' bölümünde konseye hitap etti. Cenevre, DHA, Mevlüt Çavuşoğlu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA