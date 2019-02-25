Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi Oturumunda Konuştu

Dha DIŞ - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-cavusoglu/' title='Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'>Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu</a>, İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuştu<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/isvicre/' title='İsviçre'>İsviçre</a> (<a class='keyword' href='/dha/' title='DHA'>DHA</a>) - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu/' title='Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cenevre/' title='Cenevre'>Cenevre</a>'de katıldığı İnsan Hakları Konseyinin 40. Oturumunun 'yüksek seviyeli' bölümünde konseye hitap etti.