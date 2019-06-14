DHA DIŞ - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sofya'da

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Bulgaristan Başmüftülüğü, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Bulgaristan Din Hizmetleri Müşavirliği'ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, temaslarda bulunmak için geldiği Sofya'da, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş ile görüştü. Kadı Seyfullah Efendi Banya Başı Camisi'nde Cuma namazına katılarak, hutbe ve dua okuyan Erbaş, daha sonra Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Neofit'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bulgaristan Başmüftülük arasındaki ilişkilerin daha da gelişerek devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkının selamlarını ileten Erbaş, Sofya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başmüftü Mustafa Hacı Aliş ise Erbaş'a Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendilerine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başmüftülük ziyaretinin ardından Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'ne geçti.

Burada Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Canlı, enstitü ve yapılan çalışmalar hakkında Erbaş'a bilgi verdi. Erbaş, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nde din-i Mübin-i İslam'a hizmet edecek nice insanların yetişmesi temennisinde bulunarak, ülkelerin, şehirlerin dışa açılan penceresinin ilim, irfan merkezleri, eğitim yuvaları olduğunu söyledi.

Başkan Erbaş, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün 20 yıldır, din-i Mübin-i İslam'a hizmet edecek insanları yetiştirdiğine işaret etti. 19 yıldır beri dini eğitim veren ve ülkede tek yüksek İslam eğitim kurumu olan Sofya Yüksek İslam Enstitüsü, hala Bulgaristan Eğitim Bakanlığı tarafından akreditasyon almış değil.

Sofya'da ibadete açık tek cami olan Osmanlı'dan kalan Banya Başı adıyla bilinen Kadı Seyfullah Efendi Camisi'nde Cuma namazı kılan ve daha sonra hutbe okuyan Erbaş, hutbesinde de farklılıkları bütünleştirici ve zenginleştirici yapısına dikkat çekti. Erbaş, insanların farklı etnik yapılara, farklı renklere sahip olmalarının, farklı dilleri konuşmalarının Allah'ın bir ayeti olduğunu dile getirdi.

Namazın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, "Bu tarihi camide Cuma namazı kılmak, Sofyalı kardeşli birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Burada yaşayan insanlara din hizmetini nasıl daha nitelikli hale getirebiliriz, din eğitimi noktasında, bunun müzakerelerini yapıyoruz. Yüksek İslam Enstitüsü'nde nasıl daha nitelikli öğrenci yetişiriz bunun müzakeresini yapıyoruz. Bir de yarın inşallah Hasköy'de Balkanlarda en eski olan bir Osmanlı caminin açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Erbaş'a ziyaretlerinde Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek Şura Başkanı Vedat Sabri Ahmet eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın Haskovo'da Osmanlı döneminden kalan ve Balkanların en eski camisi olarak bilinen eserin restorasyon sonrası açılışını yapacak. 1393 yılında Yıldırım Beyazıd döneminde inşasına başlanan Hasköy Eski Cami bugün de yardımlar ve hibelerle restore edildi ve yarın açılışı gerçekleştirecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bulgaristan Başmüftülüğü

Müftülük ziyareti

Erbaş'ın konuşması

Çay ikramı

Müftülükte toplu foto

Banya Başı camisinde namaz

Erbaş ile röportaj

Cuma namazı

Erbaş'ın hutbe vermesi

Cemaatle selamlaşma

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