Dha Dış – Duma: Trump'ın İmzası, BM'nin Görmezden Gelindiğinin İşareti

Kaynak: DHA

– Rusya Meclisi Duma sözcüsü Vyacheslav Volodin, ABD Başkanı Donald Trump 'ın, İsrail 'in işgal ederek egemenlik iddiasında bulunduğu Golon Tepeleri'ne dair imzaladığı kararnamenin, ' BM 'nin görmezden gelindiğinin işareti' olduğunu söyledi.TASS haber ajansında yer alan habere göre, Rus Parlamentosu'nda konuşan Volodin, "Trump'ın kararnameyi imzası, BM ve BM Güvenlik Konseyi'nin görmezden geldiğini göstermektedir. Tüm ülkeler bu durum üzerine görüşlerini belirtmelidir. Bu tarz kararların alınmaya devam edilmesi, herkesi karşı karşıya getirecektir. Gerilimin artmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapmamız gerekir. Diyaloğa dayalı küresel güvenliği desteklemek için her türlü çabayı göstermeliyiz" dedi. - Yarımbatman