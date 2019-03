Dha Dış - Dünyadaki Silahların Çoğu Sıradan İnsanlarda

Kaynak: DHA

– Araştırmalara göre, dünyadaki bir milyardan fazla silahın yüzde 85'i sıradan insanların elinde bulunuyor.Silah ve silah şiddeti üzerinde uzman şirket Small Arms Survey'in yaptığı araştırmaya göre, dünyadaki bir milyardan fazla ateşli silahın yüzde 85'i sıradan insanlarda, yüzde 13'ü askeri cephaneliklerde yüzde 2'si de polis güçlerinin elinde bulunuyor.Araştırmaya göre ABD 'de her yüz aileye 120'den fazla ateşli silah düşerken; Endonezya, Japonya ve Malawi gibi ülkelerde her yüz aileye birden az silah düşüyor.2017 yılının verilerine göre, dünyada en çok silah bulunduran kişi sayısı her 100 kişiye 120 ateşli silah ile ABD olurken bu sırayı 52.8 silah ile Yemen ve 39.1 adet silahla Sırbistan ve Karadağ izledi.Araştırmaya göre ABD'de 2014 yılında her 100 bin ölümün 10 tanesi ateşli silahlar sonucu gerçekleşti.Geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda 'da bir saldırganın iki camiye düzenlediği saldırı sonrası, bireylerin silahlanması konusunda dünya genelinde endişeler artmaya başladı.Olayın ardından Yeni Zelanda Başbakanı, ülkedeki silahlanma yasasında değişiklikler yapılacağını açıkladı.Ülkede, 11 Nisan'dan itibaren silah kanunlarında sıkı tedbirler alınması bekleniyor. - Yağcı