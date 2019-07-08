08.07.2019 18:09
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DHA DIŞ - Emine Erdoğan, Saraybosna Maarif Okulu ve Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

DHA DIŞ - Emine Erdoğan, Saraybosna Maarif Okulu ve Yunus Emre Kültür Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna Maarif Okulu ile Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna Maarif Okulu ile Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, ilk olarak Saraybosna Maarif Okulu'na gitti. İlkokul ve anaokulu binalarına girişte öğrencilerin şarkılarıyla karşılanan Emine Erdoğan, anaokulu öğrencileriyle oyun sınıfında bir araya gelerek sohbet etti.

Okulun faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, okul bünyesindeki el sanatları kursu stantlarını gezerek, Boşnak kadınlar tarafından seslendirilen 'Üsküdar'a Giderken' ve 'Sevdalinka' şarkılarını dinledi.

Emine Erdoğan'a okul ziyaretine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç ile Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün eşlik etti.

Daha sonra Yunus Emre Kültür Merkezi ziyaret eden Emine Erdoğan, burada da Boşnak öğrenciler tarafından ney dinletisi ile karşılandı.

Kültür Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni de gezdi.

Ziyarette, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Saraybosna Kültür Müşaviri Mert Demiral da hazır bulundu.


Kaynak: DHA
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