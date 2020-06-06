DHA DIŞ -Endonezya'da helikopter kazası 4 ölü, 5 yaralı

Endonezya'da helikopter kazası 4 ölü, 5 yaralıVIDEO YOKEndonezya, (DHA)- Endonezya'da, askeri eğitim tatbikatı sırasında MI-17 tipi helikopteri düştü.

06.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:27
DHA DIŞ -Endonezya'da helikopter kazası 4 ölü, 5 yaralı
VIDEO YOK
Endonezya, (DHA)- Endonezya'da, askeri eğitim tatbikatı sırasında MI-17 tipi helikopteri düştü. Kazada 4 askerin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaranlandığı bildirildi.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya bağlı Cava adasında, askeri eğitim tatbikatı sırasında MI-17 tipi helikopter düştü. Helikopterin neden düştüğüne ilişkin bir açıklama yapılmadı. Meydana gelen helikopter kazasında 4 askerin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Kazadan önce helikopterin uçuş öncesi kontrolünden geçtiğini ve iyi durumda olduğunu söyleyen Endonezya Ordu sözcüsü Nefra Firdaus, Olayda dört mürettebatımız hayatını kaybetti ve beş kişi de yaralandı. Helikopterin düşme nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı? dedi.
Kazanın nedeni araştırılıyor. DHA DIŞ -Endonezya’da helikopter kazası 4 ölü, 5 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Koca’nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım Haber
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım
Türkiye’nin en zenginleri listesine Denizli’nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti’nin oyları yüzde 45’den 30’lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
’İntihar etti’ denilen Aleyna Çakır’ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
THY’den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak Haber
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
Haberler››Güncel››DHA DIŞ -Endonezya'da helikopter kazası 4 ölü, 5 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:21: Flaş... Flaş... - Haber 18:21: Karabük'te ev yangını - Haber 18:19: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt Demirözü Sulaması açılış törenine katıldı - Haber 18:15: "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor, Türkiye'nin Suları Geleceğe Akıyor" - Tanıtım filmi - Haber 18:15: Çocuklar yeni eğitim öğretim döneminde okula gitme kaygısı taşıyabilir - Haber 16:50: Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım - Haber 16:47: Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde - Haber 13:49: Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi - Ekonomi 11:28: İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü - Haberler