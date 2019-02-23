Dha Dış ' Escobar'ın Uzun Süre İkamet Ettiği 'monaco Apartmanı' Böyle Yıkıldı

Kaynak: DHA

Dha DIŞ ' Escobar'ın uzun süre ikamet ettiği 'Monaco apartmanı' böyle yıkıldıKolombiya (DHA) - Kolombiya'nın kuzeybatı kesimindeki Medellín kentinde bulunan ve 1993'te öldürülen ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın uzun zaman ikamet ettiği 6 katlı bina kontrollü bir şekilde yapılan patlamalar ile tamamen yıkıldı.Şehrin Belediye Başkanı Federico Gutierrez, Monaco apartmanında Escobar'ın 1980'lerde yaşadığını söyledi. Yıkımdan sorumlu mühendis Rogelio Gomez, yerel saatle 1153'te gerçekleştirilen yıkımda 180 patlayıcı kullanıldığını söyledi.