Dha Dış - Eski Milli Futbolcu Yıldıray Baştürk'ten 'Türkçe'ye Destek

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Alman devlet okullarının verdiği Türkçe derslerine katılımın az olması nedeniyle başlatılan kampanyaya, Bundesliga ve milli takımın eski efsane futbolcularından olan Yıldıray Baştürk'ten destek geldi.Eyalette bulunan Türk başkonsoloslukları tarafından da desteklenen 'Türkçe anadil seferberliği' ile Türk çocukların okullardaki Türkçe derslerine daha fazla katılım sağlamaları amaçlanıyor. Geçmişte A Milli Futbol Takımı ve Bundesliga'da uzun yıllar forma giyen Yıldıray Baştürk, Almanya'da Türk çocukları için başlatılan Türkçe dersi kampanyasına destek verdi.Yaklaşık bir ay önce Essen Başkonsolosu Şener Cebeci'yi başkonsolosluk makamında ziyaret eden Yıldıray Baştürk, söz konusu kampanya kapsamında Essen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği öncülüğünde Dortmund Türk Eğitim Merkezi'nde dün gerçekleştirilen 'Türkçe Dersine Kaydını Yap, İmzanı Kap' adlı etkinliğe katılarak kampanyaya destek verdi.Dortmund Türk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Essen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Dr. Mehmet Fikret Arargüç, Kuzey Ren Vestfalya Türk Veli Dernekleri Federasyonu Eş Başkanı Dr. Aysun Aydemir, Bahattin Gemici, Dortmund Türk Eğitim Merkezi Müdürü Suphi Solmaz, eğitim koçu Sevilay Şentürk, çok sayıda eğitimci, aileler ve çocukları hazır bulundu. 'Türkçe Dersine Kaydını Yap, İmzanı Kap' adlı etkinlikte aileler çocukları için Türkçe derslerine katılım formunu doldururken, çocuklar da eğitim merkezi tarafından hazırlanan farklı yarışmalara katıldı. Katılım formunu eline alan çocuklar, Geçmişte A Milli Futbol Takımı ve Bundesliga'da uzun yıllar forma giyen Yıldıray Baştürk'ten imza aldı alıp, kendisiyle fotoğraf çektirdi."TÜRKÇE HEPİMİZİN ÖNCELİĞİ"Etkinliğin başında konuşan Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, "Türkçe bizim ortak sorunumuz, Türkçe bizim derdimiz. Türkçe, bu anlamıyla hepimizin önceliği durumundadır. Uzun bir süredir bölgedeki başkonsolosluklarımız, ataşeliklerimiz, eğitim camiası ve STK olarak, hep birlikte anadil Türkçe derslerine katılımı artırmak için farkındalık oluşturmaya yönelik yoğun gayret sarf ediyoruz. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan milli takımımızın kadrosunda bulunan değerli oyuncu kardeşimiz Yıldıray Baştürk de, o zaman nasıl sahada sorumluluğunu gösterdiyse, bugün de burada bir sorumluluk üstlendi ve aramıza katıldı" diye konuştu."ANNE, ÇOCUKLARLA ALMANCA KONUŞUYOR BEN TÜRKÇE KONUŞUYORUM"Türkçe dersleri için başlatılan kampanyaya sorumluluk göstererek destek veren Yıldıray Baştürk, "Ben de bu konuda çok hassasım. Ben de eşimle bir karar aldı. Eşim evde çocuklarla Almanca, ben ise Türkçe konuşuyorum. Sorunu da böyle çözmeye çalışıyoruz. Durum böyle iken Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ile bir ay kadar önce bir araya geldik. Türkçe dersleriyle ilgili kampanyaya katılmamı teklif ettiğinde, severek kabul ettim ve bugünde buradayım" dedi.Etkinliğin sonunda Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve Yıldıray Baştürk, salonda bulunan ve yarışmalarda dereceye giren çocuklara hediyelerini taktim etti.Görüntü Dökümü----------------Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve Yıldıray Baştürk bir aradaYıldıray Baştürk çocuklara imza veriyorYıldıray Baştürk ile röportaj - Elcivan