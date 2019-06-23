23.06.2019 12:55
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DHA DIŞ- Etiyopya genelkurmay başkanı öldürüldü

DHA DIŞ- Etiyopya genelkurmay başkanı öldürüldü

Etiyopya'nın Amhara Bölge Devleti'ne yapılan darbe girişiminin kontrol altına alınmasının ardından yapılan resmi açıklamada, Etiyopya genelkurmay başkanının, darbe girişimi sırasında vurularak öldürüldüğü duyuruldu.

Etiyopya 'nın Amhara Bölge Devleti'ne yapılan darbe girişiminin kontrol altına alınmasının ardından yapılan resmi açıklamada, Etiyopya genelkurmay başkanının, darbe girişimi sırasında vurularak öldürüldüğü duyuruldu.
Etiyopya'nın Amhara Bölge Devleti'ne yapılan darbe girişiminin ardından, Etiyopya Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve emekli Tümgeneral Gezai Abera'nın, darbe girişimi sırasında vurularak öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Mekonnen'in korumaları tarafından öldürüldüğü ifadesine yer verildi.


- Etiyopya
Kaynak: DHA
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