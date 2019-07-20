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DHA DIŞ - 'Eyleme değil, evlenmeye gidiyoruz'

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaptıkları eylemlerle öne çıkan Çiftçiler Birliği, bu kez farklı bir etkinlikle gündeme geldi.

20.07.2019 16:01 DHA DIŞ -
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaptıkları eylemlerle öne çıkan Çiftçiler Birliği, bu kez farklı bir etkinlikle gündeme geldi.
Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Yasemin Can, gelin aracı yapılan traktörü kullandı. Can'a, arkadaşları da traktörlerle eşlik etti.
Gürtan Toygar ile hayatını birleştiren Yasemin Can, traktörün önüne, "Eyleme değil, evlenmeye gidiyoruz" pankartı astı. Çift, bu anı sosyal medya hesaplarında da paylaştı.
GELİN CAN: HAYALİMDİ
DHA'ya konuşan Yasemin Can, "Çiftçiler Birliği'nde 15 yıldır çalışıyorum. Evlendiğimde böyle bir gelin arabası olması hayalimdi. Eşim de çiftçi olunca hep eylemlere giderdik. Evlenmeye karar verince de traktörün yazısı böyle oldu" dedi.
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Başbakanlık ve Tarım Bakanlığı'na traktörlerle girmeleriyle gündeme gelmişti.
Görüntü Dökümü
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Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Yasemin Can, gelin aracı yapılan traktörü kullanması

-Can'a arkadaşlarının da eşlik etmesi


Kaynak: DHA
Yasemin Can, Kıbrıs, DHA, Güncel

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